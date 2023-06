Roma | la Uefa | «Non tolleriamo violenze contro gli arbitri»

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il comunicato dellasu quanto accadutol’arbitro Taylor al termine della finale di Europa League Di seguito il comunicato dellasull’aggressione dei tifosi dellal’arbitro Taylor. COMUNICATO – «Condanniamo con veemenza il comportamento violento nei confronti dell’arbitro Anthony Taylor e della sua famiglia. Azioni inaccettabili che minano lo spirito di fair play e il rispetto. Glisvolgono un ruolo cruciale nel garantire l’integrità e l’equità del gioco, e la loro sicurezza e il loro benessere sono di massima importanza. L’ferma nel suo impegno a creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutti, compresi gli, e non tollererà alcuna forma di comportamento violento nei loro confronti».

