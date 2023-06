Roma | incendio in una palazzina in zona Colli Aniene | un morto FOTO

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il rogo è scoppiato in un edificio di via D'Onofrio e ha provocato una vittima, un ragazzo 20enne, e diversi feriti. L’ipotesi è che tutto sia partito da un’auto e le fiamme abbiano poi innescato l'esplosione di alcune bombole di acetilene presenti nel cantiere che si sta occupando dei lavori di ristrutturazione

Vigili del fuoco. Enormi colonne di fumo nero hanno avvolto un condominio in ristrutturazione via Edoardo d'Onofrio, in zona Colli Aniene, periferia nella zona est di Roma. L'incendio, scoppiato intorno alle 14 di oggi, ha coinvolto tre scale del palazzo di sette piani. Il bilancio è di una vittima e 17 feriti, tra intossicati e ustionati. Di questi, secondo fonti della questura di Roma, sette sono ustionati e, di questi, tre sono ricoverati in gravi condizioni. Sarebbe stato ucciso dal fumo che si è sprigionato dall'incendio. Fiamme in una palazzina in via Edoardo D'Onofrio, a Colli Aniene, a Roma. Una persona è morta e almeno 12 sono rimaste ferite nell'incendio di un edificio in ristrutturazione di sette piani.

Incendio a Colli Aniene. Le fiamme – venerdì 2 giugno – sono divampate in via D’Onofrio, altezza Largo Nino Franchellucci e hanno interessato un edificio dove sono in corso dei lavori di ristrutturazi ...È di un morto e diciassette feriti, tra intossicati e ustionati, di cui tre gravi, al momento, il bilancio dell'incendio divampato in un palazzo di sette piani in ristrutturazione alla periferia di Ro ...