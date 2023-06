Roma | incendio in un palazzo a Colli Aniene | almeno sette feriti e cinque intossicati

(Di venerdì 2 giugno 2023) Unè andato a fuoco, intorno alle 14, in via Edoardo d'Onofrio, zona. Sul posto i vigili del fuoco e i poliziotti.le persone ustionate,quelle...

Un vastoè scoppiato poco fa in un palazzo in via D'Onofrio nella zona di Colli Aniene, nella zona ...sapere i testimoni oculari di quanto sta avvenendo nel qurtiere della periferia Est di,......Guidonia Montecelio (chilometro 555) e l'allacciamento sulla diramazioneNord (chilometro 531). Al fine di consentire l'intervento dei soccorsi sul tratto di autostrada interessato dall'...La scoperta Il nome " Magliana ", a, evoca le storie più nere della cronaca nera, dal Canaro ...primo pomeriggio del 27 luglio 2007 ci fu un intervento dei Vigili del Fuoco per placare un

Roma, feriti nell'incendio del palazzo in ristrutturazione a Colli Aniene Il Tempo

Alcune persone, almeno sette, sono rimaste ferie per un incendio divampato in una palazzina di via D'Onofrio, nella zona Colli Aniene, a Roma. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia.A Roma ha preso fuoco un palazzo in ristrutturazione in via Edoardo d'Onofrio, nella zona Colli Aniene. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e anche gli uomini della questura. Ci sono alme ...