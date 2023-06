Roma | in fiamme un palazzo ai Colli Aniene | un morto e diversi feriti con ustioni o intossicazioni – Foto e video

(Di venerdì 2 giugno 2023) C’è una vittima nell’incendio che si è sviluppato oggi, 2 giugno, in una palazzina di sette piani e in fase di ristrutturazione in via Edoardo d’Onofrio aall’angolo con largo Nino Franchellucci, nella zona di, nella zona Est di. Secondo quanto riportato dall’Ansa, si tratta di un giovane di 20 anni il cui corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco sulle scale del. Il giovane sarebbedopo essere stato investito dal fumo mentre si trovava sulle scale del. Nell’incendio sono rimaste ferite almeno 17 persone. Secondo quanto riferito dalla Questura di, 7 persone sono rimaste ustionate dalle, e 3 di loro sono ricoverate in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio. Altre cinque ...

