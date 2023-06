Roma | fiamme in un palazzo in ristrutturazione sui Colli Aniene Muore un uomo | 3 feriti gravi

(Di venerdì 2 giugno 2023) Sette le persone ustionate, di cui tre in modo grave e almeno dieci gli intossicati. Tra le persone coinvolte c'è anche un minore, ricoverato in osservazione nella Pediatria dell’Ospedale Sant’Eugenio

È morto mentre cercava di uscire da quell'inferno di fuoco del palazzo di Colli Aniene , a. Di lui per ore si è saputo poco e niente perché è scappato come meglio poteva, senza ...dalle. ...A pochi minuti dall'insorgere dell'incendio si ipotizzava che un'auto, avvolta dalleper ... Intanto le persone sfollate sono cento, l'amministrazione diCapitale ha messo a disposizione ...... a. Si tratta di Antonio D'Amato. L'uomo aveva 80 anni ed era originario di Velletri. Secondo ...che avrebbero innescato l'esplosione di alcune bombole di acetilene presenti nel cantiere che ...

L’inferno divampa alle 13.53 quando in via d’Onofrio a Colli Aniene (periferia Est di Roma), le fiamme avvolgono un palazzo di sette piani e sul posto intervengo le prime squadre ...Sette le persone ustionate, di cui tre in modo grave e almeno dieci gli intossicati. Tra le persone coinvolte c’è anche un minore, ricoverato in osservazione nella Pediatria dell’Ospedale ...