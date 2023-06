(Di venerdì 2 giugno 2023) (Adnkronos) – L’ha aperto unl’allenatore dellaJosee la squadra giallorossa per ledella finale didi due giorni fa, vinta ai rigori dal Siviglia. Lo ha comunicato la stessa, secondo cui il portoghese è accusato di “insulto/linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara”, l’arbitro Anthony Taylor, mentre la Asper “condotta scorretta della squadra”. L'articolo proviene da Italia Sera.

...del match Probabili formazioni Dove vedere la partita in tv e streaming La Juventus lotta per ottenere un posto nella prossima edizione diLeague; se lo contende con Atalanta e. Ha 59 ..., 2 giu. - L'Uefa ha aperto un procedimento contro l'allenatore dellaJose Mourinho e la società giallorossa per le critiche all'arbitro della finale diLeague di due giorni fa, vinta ai rigori dal Siviglia. Lo ha comunicato la stessa Uefa, secondo cui il ...Si accende la rivalità trae Feyenoord , che dopo essersi scontrate spesso negli ultimi tempi ora si stuzzicano a vicenda sui social . La recente eliminazione dall'League di quest'anno ad opera dei ragazzi di ...

Roma Europa League, procedimento Uefa contro Mourinho per critiche all'arbitro Adnkronos

Sotto procedimento anche la squadra per 'condotta scorretta' mentre l'allenatore è accusato di 'insulto/linguaggio offensivo nei confronti di un ...La Uefa ha aperto procedimenti disciplinari nei confronti della Roma e di José Mourinho, dopo quanto accaduto durante e dopo la finale di ...