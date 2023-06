Roma e la permanenza di Mourinho | il futuro di Dybala e Abraham dipende dallo Special One

... le condizioni di Mourinho allaJose Mourinho è pronto a rimanere allaper ancora una stagione, ma il tecnico portoghese ha delle condizioni per la. Secondo quanto riportato da ...... riferendosi alladi quadri e dirigenti negli apparati pubblici. Un passaggio in cui ... * * * In copertina, Prove generali per la Festa della Repubblica,, 31 maggio 2011 - foto di ...Tra le gare da seguire con attenzione, c'è- Spezia con i giallorossi che, non solo devono ... con la squadra di Pioli vincente a 1,85, il successo che potrebbe valere lain A per i ...

La Roma pensa alla permanenza di Llorente Retesport

Mourinho dice addio alla Roma Le richieste del tecnico per restare alla guida della squadra giallorossa Jose Mourinho è pronto a rimanere alla Roma per ancora una stagione, ma il tecnico portoghese h ...Serie A ai titoli di coda e ultimi punti per i piazzamenti europei e la salvezza. In chiave coppe, con i 4 posti validi per la qualificazione alla prossima Champions League tutti assegnati, resta da s ...