Roma Colli Aniene | incendio devasta palazzo | un morto – Video

Sul luogo del rogo anche il prefetto diLamberto Giannini. IncendioAniene, un morto e feriti gravi nel palazzo in ristrutturazione 'Sto seguendo con angoscia le operazioni di soccorso del ...La voce di Sara, testimone del vasto incendio sviluppatosi in un palazzo di 8 piani in zonaAniene a, nel primo pomeriggio di ...'Sono minuti, ore terribili, quelle che sta vivendoAniene in questo giorno di Festa. In via Edoardo d'Onofrio, a, un palazzo in ristrutturazione ha preso fuoco. Tanti i feriti, anche ...

A fuoco un palazzo in ristrutturazione: un morto, sette feriti e 15 intossicati a Colli Aniene. "Abbiamo sent… Repubblica Roma

(Adnkronos) - Un incendio in un palazzo di Colli Aniene, a Roma. L'intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio di oggi, per domare le fiamme che hanno provocato almeno un morto e numerosi feriti.Un pomeriggio d'inferno a Colli Aniene, periferia est della Capitale, per l'incendio che travolto un palazzo di sette piani, in via Edoardo ...