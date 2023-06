Roma | anche la Premier risponde dopo gli attacchi a Taylor | «Siamo sconvolti»

La Premier League difende l'arbitro Taylor e risponde agli attacchi dei tifosi dellanei suoi confronti: il messaggiola Premier League, attraverso i suoi canali ufficiali, risponde a tono dopo gli attacchi dei tifosi dellaall'arbitro Taylor. IL MESSAGGIO - Siamo ...La palazzina, in ristrutturazione, è a via D'Onofrio, nella zona Colli Aniene, a. Cinque le ...di alcune bombole di acetilene presenti nel cantiere che a sua volta avrebbero coinvoltol'...Un incendio è divampato in una palazzina in via Edoardo D'Onofrio, in zona Colli Aniene, a. E' successo oggi intorno alle 14. Nel rogo sarebbero rimaste coinvolte diverse persone, al ...l'...

Europa League, Siviglia-Roma finisce 5-2 ai rigori. Ma il futuro giallorosso parte da qui Il Sole 24 ORE

Almeno otto persone sono rimaste ferite nel rogo divampato in via D'Onofrio, nella zona di Colli Aniene. Estratte persone con "complicazioni respiratorie". Nell'edificio erano in corso lavori di ristr ...(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Un finanziamento di 9.763.645 euro per l'apertura di 209 centri di "Facilitazione digitale", creati per svolgere un'attività di supporto individuale ai cittadini nell'utilizzo ...