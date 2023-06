Roland Garros | Sonego fa l’impresa | Rublev battuto in rimonta al quinto set

(Di venerdì 2 giugno 2023) Impresa di Lorenzoal. Il tennista azzurro haAndrej, numero 7 al mondo, alset indopo essersi trovato sotto 2-0 con il punteggio di 5-7, 0-6, 6-3, 7-6 (5), 6-3 in tre ore e 45? di gioco. Con questo successo il giocatore piemontese, 48° nel ranking Atp, avanza agli ottavi di finale dello Slam francese, dove affronterà un altro tennista russo, Karen Khachanov, che ha eliminato in quattro set l’australiano Thanasi Kokkinakis. Forse è un miracolo, ho giocato il mio miglior tennis. Dopo un’ora ero sotto di due set, è stata una gran. Grazie al pubblico che mi ha sempre incoraggiato”. Lo ha detto Lorenzodopo il successo ottenuto contro Andrejnel ...

AGI - Alè il grande giorno di Lorenzo Sonego . Il tennista azzurro si qualifica per il quarto turno battendo dopo cinque combattutissimi set, dopo essersi trovato sotto di due partite a zero, il ...Lorenzo Sonego compie un'impresa e batte in rimonta Andrey Rublev 5 - 7 0 - 6 6 - 3 7 - 6 6 - 3 al terzo turno del. L'azzurro si impone in una battaglia di tre ore e quarantacinque minuti, dopo essersi trovato sotto di due set a zero, e si regala il pass per gli ottavi di finale dove troverà Karen ...Alè il grande giorno di Lorenzo Sonego. Il tennista azzurro si qualifica per il quarto turno battendo dopo cinque combattutissimi set, dopo essersi trovato sotto di due partite a zero, il ...

Diretta Roland Garros: Sonego batte Rublev in rimonta, in campo anche Fognini LIVE Corriere dello Sport

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Lorenzo Sonego supera il terzo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2023, in corsosulla terra rossa parigina (mont ...L'azzurro batte il numero 7 al mondo in cinque combattutissimi set (con rimonta da 0-2) e si qualifica al quarto turno. Sinner,la terra rossa non porta felicità ...