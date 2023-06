Roland Garros | Sonego fa l’impresa | Rublev battuto in rimonta al 5° set e vola agli ottavi

(Di venerdì 2 giugno 2023) Impresa di Lorenzoal. Il tennista azzurro haAndrej, numero 7 al mondo, al quinto set indopo essersi trovato sotto 2-0 con il punteggio di 5-7, 0-6, 6-3, 7-6 (5), 6-3 in tre ore e 45 minuti di gioco. Con questo successo il giocatore piemontese, 48° nel ranking Atp, avanzadi finale dello Slam francese, dove affronterà un altro tennista russo, Karen Khachanov, che ha eliminato in quattro set l’australiano Thanasi Kokkinakis. “Forse è un miracolo, ho giocato il mio miglior tennis. Dopo un’ora ero sotto di due set, è stata una gran. Grazie al pubblico che mi ha sempre incoraggiato”, ha dettodopo il successo. “Sono riuscito ad essere più aggressivo ...

