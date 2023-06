Roland Garros | Sinner | “Cerco la serenità in campo | elemento che mi è mancato”

(Di venerdì 2 giugno 2023) Parigi – Dopo la sconfitta subìta da parte del tedesco Daniel Altmaier in 5 set, Jannikha descritto le sue sensazioni e soprattutto ha comunicato la sua grande delusione personale. E’ finito ilper l’azzurro che sognava di giocare il più possibile nel torneo. Al secondo turno ha detto addio alla competizione. L’altoatesino, a margine del match, ha dichiarato, come riporta il sito web di supertennistv.it: “Cercherò di essere più felice in”. “Fa male perché ci tenevo tanto. Ho avuto le mie possibilità, ho avuto due matchpoints… è andata così. Forse il mio atteggiamento non era quello giusto; ho dato tutto quello che avevo altrimenti non sarei rimasto inper cinque ore e mezza, però dovevo essere più felice di essere in quella posizione. Anche se non lo faccio vedere di ...

... in campo Sonego, Musetti e Fognini per centrare gli ottavi di finale Appassionati e appassionate di tennis, benvenuti alla diretta scritta del Day 6 del2023 in questo venerdì 2 giugno.Jannik Sinner Daniel Altmaier sembra avere un feeling speciale con il, l'unico torneo del Grande Slam in cui è riuscito a superare il primo turno e raggiungere la seconda settimana. Il tedesco ha ottenuto una delle vittorie più importanti in carriera ..., sulla terra rossa parigina oggi si parte con i primi incontri di terzo turno: tre gli italiani in campo. Entra sempre più nel vivo il2023. Dal terzo turno in poi inizia ...

Fritz zittisce il pubblico del Roland Garros ma poi ha l'intervista in campo: si scatena il delirio Fanpage.it

Lorenzo trova Rublev, Fabio con Ofner e il toscano col britannico Norrie. Djokovic alle 14.45 trova Dacvidovich Fokina ...È successo davvero di tutto tra Taylor Fritz e il pubblico francese sul Suzanne Lenglen, nella sessione serale di giovedì 1 giugno. Il tennista statunitense si è dovuto scontrare contro il giocatore ...