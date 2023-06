Roland Garros | Musetti | Sonego e Fognini puntano agli ottavi di finale

(Di venerdì 2 giugno 2023) Parigi – Tre gli Azzurri in campo oggi 2 giugno per il terzo turno del, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Nel secondo match del programma (dalle ore 11) sul “Suzanne Lenglen” Lorenzo, n.48 ATP, sfida il russo Andrey Rublev, n.7 del ranking e del seeding, alla quinta partecipazione al main draw parigino (la sesta complessiva) dove ha raggiunto i quarti sia nel 2020 che lo scorso anno. Il 25enne moscovita è avanti per 2-1 nel bilancio dei precedenti con l’azzurro: Andrey si è imposto neglidel Challenger di Cortina (terra) nel 2016 ed inall’ATP di Vienna (veloce indoor) nel 2020, Lorenzo è andato a segno nei quarti sulla terra del Foro Italico nel 2021. Anche per il piemontese è la sesta presenza a Parigi, la ...

... in campo Sonego, Musetti e Fognini per centrare gli ottavi di finale Appassionati e appassionate di tennis, benvenuti alla diretta scritta del Day 6 del2023 in questo venerdì 2 giugno.Jannik Sinner Daniel Altmaier sembra avere un feeling speciale con il, l'unico torneo del Grande Slam in cui è riuscito a superare il primo turno e raggiungere la seconda settimana. Il tedesco ha ottenuto una delle vittorie più importanti in carriera ..., sulla terra rossa parigina oggi si parte con i primi incontri di terzo turno: tre gli italiani in campo. Entra sempre più nel vivo il2023. Dal terzo turno in poi inizia ...

Fritz zittisce il pubblico del Roland Garros ma poi ha l'intervista in campo: si scatena il delirio Fanpage.it

Lorenzo trova Rublev, Fabio con Ofner e il toscano col britannico Norrie. Djokovic alle 14.45 trova Dacvidovich Fokina ...È successo davvero di tutto tra Taylor Fritz e il pubblico francese sul Suzanne Lenglen, nella sessione serale di giovedì 1 giugno. Il tennista statunitense si è dovuto scontrare contro il giocatore ...