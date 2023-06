Roland Garros | Musetti si prende gli ottavi come Sonego | Norrie dominato in tre set

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tre set e poco più di due ore bastano a Lorenzoper liquidare il numero 13 al mondo, Cameron, ersi glidi finale del, dove raggiunge Lorenzo, capace di sconfiggere Andrej Rublev. Il toscano, numero 18 Atp, hail britannico sulla terra rossa parigina con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-4 in due ore e 11 minuti di gioco. “Ho giocato molto molto bene, sono pieno di gioia. Vincere tre set a zero mi permette di rimanere fresco fisicamente, mi auguro di potermi preparare al meglio”, ha detto dopo il match, che ora incontrerà il vincente di Alcaraz-Shapovalov. Le vittorie del tennista toscano e diripagano almeno in parte la spedizione azzurra della ...

PARIGI - Inizia oggi il terzo turno del torneo parigino. Il primo italiano a scendere in campo è stato Lorenzo Sonego che in una gara incredibile ha battuto Rublev in cinque set (5 - 7, 0 - 6, 6 - 3, ...Ha completato così la seconda vittoria contro un Top 20 in uno Slam, dopo il successo su David Goffin al2021, il suo primo successo in assoluto in uno Slam. Da lì si è lanciato fino ...E' la settima volta nell'Era Open che l'Italia qualifica aldue giocatori agli ottavi di finale del singolare maschile. Complessivamente, negli Slam, è accaduto 13 volte: 3 volte ai tempi di Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli, e 10 volte ...

Roland Garros, rivivi la diretta: Musetti e Sonego agli ottavi, Fognini eliminato Corriere dello Sport

L’Italia del tennis si specchia in Lorenzo Musetti, mai così scintillante sulla superficie più amata dagli italiani del Roland Garros. Il carrarino ha raggiunto gli ottavi per la seconda volta in ...approdando per la seconda volta in carriera agli ottavi di finale del Roland Garros. La prima volta fu due anni fa, quando Musetti, dopo aver vinto i primi due set entrambi al tie-break contro Novak ...