Roland Garros | Fritz vince e zittisce il pubblico | cosa è successo

E' Sebastian Ofner, 27 anni numero 118 del mondo, l'ostacolo che impedisce a Fabio Fognini di raggiungere per la quarta volta in carriera la seconda settimana del. L'austriaco, al termine di una battaglia di 3 ore e 54 minuti, batte un buon Fognini per 57 63 75 16 64 qualificandosi per la prima volta in carriera per gli ottavi di finale in uno ...Avanza al terzo turno anche Taylor Fritz , che nella sessione serale ha battuto il francese Arthur Rinderknech in rimonta. Perso il primo set per 6 - 2, l'atleta testa di serie numero 9 del ...Novak Djokovic fa e disfa, lotta e spreca, ma vince sempre da campione. Il ventidue volte campione Slam prosegue la sua corsa verso il titolo Slam numero 23, battendo Alejando Davidovich ...

Rublev - Sonego - Roland Garros Highlights - Tennis video Eurosport IT

Una partita da raccontare. Lorenzo Sonego è stato in po' l'eroe di giornata al Roland Garros. Il piemontese, infatti, ha sconfitto in rimonta il russo Andrey Rublev (n.7 del ranking) con il punteggio ...È finita al terzo turno l’avventura di Fabio Fognini al Roland Garros. Il 36enne ligure di Arma di Taggia ha ceduto col punteggio di 5-7 6-3 7-6 1-6 6-4 all’austriaco Sebastian Ofner dopo tre ore e 54 ...