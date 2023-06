Roland Garros 2023 | un sontuoso Lorenzo Musetti travolge Norrie | ora Alcaraz agli ottavi?

(Di venerdì 2 giugno 2023)ha cambiato avversario, ma semplicemente lui non lo sa e continua a fare quello che gli pare, cioè l’essere dominante sui campi del. Il toscano, dopo aver lasciato quattro giochi al russo Alexander Shevchenko al secondo turno, ne concede appena sette a Cameron. Il britannico, numero 17 del seeding, è estromesso da Parigi con un 6-1 6-2 6-4 in due ore e 8 minuti che non ammette repliche. Per il toscano ora, a prescindere, una sfida spettacolo, sia essa contro Carlos, il numero 1 del mondo, o il canadese Denis Shapovalov. Sebbene, per spettacolo, possano essere quasi sovrapponibili i primi due set, è opportuno partire dal primo. Cioè quello in cuifa capire fin da subito ache oggi di spazio ce ...

PARIGI - Inizia oggi il terzo turno del torneo parigino. Il primo italiano a scendere in campo è stato Lorenzo Sonego che in una gara incredibile ha battuto Rublev in cinque set (5 - 7, 0 - 6, 6 - 3, ...Ha completato così la seconda vittoria contro un Top 20 in uno Slam, dopo il successo su David Goffin al2021, il suo primo successo in assoluto in uno Slam. Da lì si è lanciato fino ...E' la settima volta nell'Era Open che l'Italia qualifica aldue giocatori agli ottavi di finale del singolare maschile. Complessivamente, negli Slam, è accaduto 13 volte: 3 volte ai tempi di Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli, e 10 volte ...

Roland Garros, rivivi la diretta: Musetti e Sonego agli ottavi, Fognini eliminato Corriere dello Sport

L’Italia del tennis si specchia in Lorenzo Musetti, mai così scintillante sulla superficie più amata dagli italiani del Roland Garros. Il carrarino ha raggiunto gli ottavi per la seconda volta in ...approdando per la seconda volta in carriera agli ottavi di finale del Roland Garros. La prima volta fu due anni fa, quando Musetti, dopo aver vinto i primi due set entrambi al tie-break contro Novak ...