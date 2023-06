Roland Garros 2023 | Taylor Fritz zittisce il pubblico a Parigi ed esce tra i fischi Che cosa è successo

(Di venerdì 2 giugno 2023) Una serata decisamente movimentata per. L’americano, impegnato nel secondo turno delsulla terra rossa del Suzanne Lenglen, ha affrontato e sconfitto in rimonta il transalpino Arthur Rinderknech, supportato nel corso dell’intera partita con grande partecipazione del. Tifo protagonista, in negativo, nei confronti dello statunitense., infatti, ha dovuto fare i conti con urla enel corso dell’intero incontro, riuscendo comunque a giocare, apparentemente senza curarsi troppo di quello che stesse accadendo. E così, una volta terminata la partita sullo score di 2-6 6-4 6-3 6-4, il californiano si è voluto prendere la propria rivincita per il brutto trattamento ricevuto., infatti, ha ...

Per Jasmine adesso c'è il match di doppio con Trevisan. Poi volerà in Croazia per il torneo di Makarska La conferenza stampa di Jasmine Paolini dopo la sconfitta di secondo turno per mano della serba ...... l'ultimo tennista francese rimasto in gara considerando anche il tabellone femminile, con lo score di 2 - 6 6 - 4 6 - 3 6 - 4 ed eguagliando così il suo miglior risultato al. Il ...... in campo Sonego, Musetti e Fognini per centrare gli ottavi di finale Appassionati e appassionate di tennis, benvenuti alla diretta scritta del Day 6 del2023 in questo venerdì 2 giugno.

Roland Garros - Taylor Fritz zittisce il pubblico di Parigi ed esce tra i fischi. Clima rovente sul Lenglen Eurosport IT

Al terzo turno del Roland Garros, Fabio affronta l’austriaco. Dall'exploit a Wimbledon 2017 alle soddisfazioni nei Futures e nei Challenger. È allenato dal padre di Dominic e preferisce il cemento all ...Sonego-Rublev è un match valido per il terzo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.