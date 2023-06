Roland Garros 2023 | programma | orari e ordine di gioco sabato 3 giugno con Cocciaretto

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 giugno 2023) Nella giornata di domani,, si giocherà la seconda parte dei terzi turni del. I protagonisti saranno Rune, Fritz, Ruud e Zverev che se la vedranno rispettivamente con Olivieri, Cerundolo, Zhang e Tiafoe per un posto nella seconda settimana del Major francese. In campo anche Coric, che cerca il terzo ottavo di finale in fila dopo Roma e Madrid. Qui di seguito ilcompleto. COURT PHILIPPE-CHATRIER ore 11:45 (4) Rybakina vs Sorribes Tormo a seguire (6) Rune vs (Q) Olivieri a seguire (1) Swiatek vs Wang non prima delle 20:15 (22) Zverev vs (12 Tiafoe) COURT SUZANNE-LENGLEN ore 11 (4) Ruud vs Zhang a seguire (6) Gauff vs Andreeva a seguire (9) Fritz vs (23) Cerundolo a seguire (7) Jabeur vs Danilovic COURT SIMONNE-MATHIEU ore 11 (27) Nishioka vs ...