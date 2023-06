Roland Garros 2023 oggi | orari | ordine di gioco 2 giugno | programma | tv | streaming

(Di venerdì 2 giugno 2023) Aldi tennis,, venerdì 2, inizierà il terzo turno dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile, ma proseguiranno anche i tre tornei di doppio: saranno nel complesso cinque gli azzurri in campo. Per il terzo turno del singolare maschile Lorenzo Sonego sfiderà il russo Andrey Rublev, Lorenzo Musetti affronterà il britannico Cameron Norrie e Fabio Fognini se la vedrà con l’austriaco Sebastian Ofner, mentre per il secondo turno del doppio femminile Jasmine Paolini e Martina Trevisan affronteranno la statunitense Desirae Krawczyk e la neerlandese Demi Schuurs. Sarà possibile seguire gli incontri delin diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2, mentre la direttaverrà assicurata da ...

La numero 1 del mondo Iga Swiatek approda facilmente al terzo turno dellasciando 4 game alla statunitense Claire Liu (102 Wta), costretta alla resa per 64 60. "Nel secondo set - ha raccontato la polacca - sono riuscita a giocare molto meglio; nel primo set ...Holger Rune supera il 2° turno alsenza scendere in campo . Il danese, n. 6 del seeding, avrebbe dovuto giocare contro Gael Monfils, ma il francese ha annunciato il ritiro a causa della parziale rottura di un legamento ...Jannik Sinner è eliminato dalnel secondo turno. Dopo la facile vittoria al debutto contro Muller, l'altoatesino cade sotto i colpi del tedesco Daniel Altmaier , che vince in cinque set 7 - 6, 6 - 7, 6 - 1, 6 - 7, 5 -...

Sinner, che disastro! Dopo Roma, subito fuori anche a Parigi contro Altmaier La Gazzetta dello Sport

Dopo il ko di Sinner, tre italiani impegnati. Per Sonego c'è l'ostacolo Rublev, Musetti-Norrie equilibrata, per Fognini impegno abbordabile con Ofner. In campo anche Djokovic e Alcaraz ...