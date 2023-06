Roland Garros 2023 | Lorenzo Sonego | “Sono stato bravo a reagire dopo il 6-0 del secondo set”

(Di venerdì 2 giugno 2023)ha compiuto quest’oggi una delle imprese più clamorose della sua carriera, recuperando uno svantaggio di due set al russo Andrey Rublev (numero 7 del ranking mondiale) ed imponendosi per 6-3 al quinto3 ore e 45 minuti di battaglia sul court Suzanne-Lenglen di Parigi, strappando così il pass per gli ottavi di finale deldove se la vedrà con un altro russo, il n.11 ATP Karen Khachanov. “Devo dire che sicuramente le esperienze in tutti gli Slam, le partite, anche soprattutto quelle perse negli altri anni, mi hanno aiutato a crederci. E nonostante il 6-0 nelset, non era facile rientrare in campo poi con la giusta determinazione. Però ce l’ho fatta e ho creduto di potercela fare, quindimolto contento di ...

Dopo l'uscita di scena di Sinner , oggi alsono scesi in campo per il terzo turno tre azzurri. Lorenzo Sonego si è qualificato per gli ottavi battendo in rimonta il russo Rublev , mentre Lorenzo Musetti ha strappato il pass ...Ultimo o penultimo, senza ombra di dubbio" . D. Al di là di questo aspetto sfortunato, hai dimostrato in queste ultime settimane che il tennis c'è. "Sì, peccato perché i treni passano e ...Vanni Gibertini ( Ubitennis): Sei arrivato a giocare le due migliori partite della stagione in un momento importante come il. E' successo qualcosa che ha fatto scattare un clic o il ...

Roland Garros, rivivi la diretta: Musetti e Sonego agli ottavi, Fognini eliminato Corriere dello Sport

È terminata poco fa un’altra giornata di incontri femminili al Roland Garros 2023. A Parigi, in Francia, si sono disputati quest’oggi i sedicesimi di finale della parte bassa del tabellone e lo ...Ho deciso di giocare perché un’occasione così non mi capiterà più. Ultimo o penultimo Roland Garros, senza ombra di dubbio”. D. Al di là di questo aspetto sfortunato, hai dimostrato in queste ultime ...