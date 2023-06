Roland Garros 2023 | Lorenzo Musetti | “Le due ultime partite sono state le migliori del 2023 | spero di cavalcare l’onda contro Alcaraz”

(Di venerdì 2 giugno 2023)prosegue nel proprio cammino convincente in questa edizionedel. Il toscano, dopo aver annichilito nel secondo round il russo Alexander Shevchenko, si è sbarazzato con classe e concretezza del britannico Cameron Norrie (n.13 del mondo) e sul suo cammino, negli ottavi di finale, ci sarà ad attenderlo il n.1 del ranking, Carlos, che ha nettamente sconfitto il canadese Denis Shapovalov.ha la convinzione di vivere un buon momento, dopo un inizio dimolto complicato. “Sicuramente le miedue prestazioni qui a Parigimolto buone e posso considerale ledell’annata. Importante ...

Carlos Alcaraz si è qualificato agli ottavi di finale delgrazie alla vittoria in tre set contro il canadese Denis Shapovalov. Il numero uno del mondo e favorito del torneo si è imposto con i parziali di 6 - 1, 6 - 4, 6 - 2, soffrendo solo nel ...... Stearns - Kasatkina sul Lenglen, Khachanov - Kokkinakis sul Simonne - Mathieu Appassionati e appassionate di tennis, benvenuti alla diretta scritta del Day 6 del2023 in questo venerdì ...Ultimo o penultimo, senza ombra di dubbio" . D. Al di là di questo aspetto sfortunato, hai dimostrato in queste ultime settimane che il tennis c'è. "Sì, peccato perché i treni passano e ...

Rublev - Sonego - Roland Garros Highlights - Tennis video Eurosport IT

Lorenzo Musetti prosegue nel proprio cammino convincente in questa edizione 2023 del Roland Garros. Il toscano, dopo aver annichilito nel secondo round il russo Alexander Shevchenko, si è sbarazzato c ...Lorenzo Sonego ha compiuto quest'oggi una delle imprese più clamorose della sua carriera, recuperando uno svantaggio di due set al russo Andrey Rublev (numero 7 del ranking mondiale) ed imponendosi pe ...