Roland Garros 2023 | Fabio Fognini si arrende a Sebastian Ofner dopo una lotta di cinque set

(Di venerdì 2 giugno 2023)non riesce a tornare alla seconda settimana del. Ad interrompere il cammino del ligure è l’austriaco, che ottiene così il miglior risultato della sua carriera in un major. L’allievo di Wolfgang Thiem, padre di Dominic, si impone con il punteggio di 5-7 6-3 7-5 1-6 6-4una vera e propria scazzottata di quasi quattro ore, con continui capovolgimenti di fronte, tirando fuori dal cilindro alcune giocate da fondo insospettabili. Nei primi minuti sembrano esserci in campo due giocatori di differente caratura. I primi giochi disono da applausi, e in breve tempo si ritrova sopra 3-1 e servizio. Ma arriva in partita anche, in un momento di calo dell’azzurro dà uno strappo importante, ...

PARIGI - Inizia oggi il terzo turno del torneo parigino. Il primo italiano a scendere in campo è stato Lorenzo Sonego che in una gara incredibile ha battuto Rublev in cinque set (5 - 7, 0 - 6, 6 - 3, ...Novak Djokovic fischiato al2023 . Il serbo, dopo il secondo set vinto al tie - break come del resto il primo contro Davidovich Fokina, chiama l'intervento del fisioterapista e dunque scatta il MTO, a questo punto ...

Un vero e proprio guerriero. Lorenzo Sonego ha compiuto l'impresa di giornata al Roland Garros. Il piemontese, infatti, ha sconfitto in rimonta il russo Andrey Rublev (n.7 del ranking) con il punteggi ...ROLAND GARROS - Novak Djokovic soffre su ogni punto, ma senza mai arrendersi. Il terzo turno contro Davidovich Fokina si conclude in tre set lunghi e sofferti, ...