Roland Garros 2023 | day 6 | Fognini e Musetti | sfide con vista sulla seconda settimana Sonego può battere Rublev

(Di venerdì 2 giugno 2023) Alè già tempo di terzo turno: nella giornata odierna torneranno in campo i giocatori impegnati nella parte alta del tabellone maschile e le giocatrici impegnate nella parte bassa di quello femminile. Tempo, dunque, del ritorno in campo del numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, ma anche di tanti giocatori azzurri. Dopo aver perso il suo numero 1, con la sconfitta al secondo turno di Jannik Sinner, il tennis italiano andrà infatti a caccia di riscatto: tre alfieri tricolore sono pronti a scendere in campo nel day 6 del torneo per andare alla ricerca dellanello Slam parigino. Il menù azzurro si aprirà con la sfida di Lorenzo. Nel secondo match in programma sul Suzanne Lenglen, il piemontese, che lasciando per strada un solo set ha battuto Ben Shelton e Ugo Humbert, ...

Il2023 di Jasmine Polini termina al secondo turno. La lucchese è stata eliminata da Olga Danilovic, serba che per la primavolta raggiunge il 3º turno è un torneo dello slam in tutta la ...E' un periodo decisamente nero per Jannik Sinner . Dopo la tremenda delusione di Roma, ne arriva una forse ancora più dura da digerire dal punto di vista tecnico e del peso specifico ...Per avvicinarci al meglio alla grande esclusiva del 2023 su SuperTennis, durante ile Wimbledon trasmetteremo alcuni grandi match della storia dello US Open. Stasera alle 21.30 ...

Sinner: "Non sono due tornei che rovinano una stagione. Forse devo sorridere di più..." La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fognini-Ofner, incontro di terzo turno del Roland Garros 2023. Fabio Fognini sogna l'ap ...Ne sono rimasti tre, in corsa: Sonego, Musetti e la sorpresa Fognini. Il giovedì del Roland Garros è stato avaro di soddisfazioni per i tennisti azzurri, e ha ribadito la… Leggi ...