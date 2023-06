Roland Garros 2023 | Alcaraz affronterà Musetti | Sonego agli ottavi Avanzano anche Djokovic e Tsitsipas

(Di venerdì 2 giugno 2023) L’Italia avrà due rappresentanti nella seconda settimana del torneo maschile del. Lorenzoe Lorenzohanno staccato il biglietto per glidi finale, mentre si è fermato con tanti rimpianti Fabio Fognini. Non ci sono state sorprese tra i big, con i successi di Carlos, Novake Stefanos. Una prestazione davvero sontuosa quella di, che ha dominato contro Cameron Norrie, superando il britannico con un perentorio 6-1 6-2 6-4. Il toscano sta giocando benissimo ed è diventato assolutamente uno dei beniamini del pubblico parigino, grazie al suo gioco spumeggiante e fatto di colpi incredibili. Adesso perci sarà una meravigliosa e ...

, i risultati di oggi [11] Khachanov (Rus) b. Kokkinakis (Aus) 6 - 4, 6 - 1, 3 - 6, 7 - 6(5) [3] Djokovic (Srb) b. [29] Davidovich Fokina (Esp) 7 - 6, 7 - 6, 6 - 2 [1] Alcaraz (Esp) b.Carlos Alcaraz si è qualificato agli ottavi di finale delgrazie alla vittoria in tre set contro il canadese Denis Shapovalov. Il numero uno del mondo e favorito del torneo si è imposto con i parziali di 6 - 1, 6 - 4, 6 - 2, soffrendo solo nel ...Il video con gli highlights di Fabio Fognini - Sebastian Ofner , sfida valevole per il terzo turno delmaschile 2023. Sconfitto al quinto set il tennista azzurro, che lotta ma deve arrendersi al suo avversario, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 5 - 7 6 - 3 7 - 5 1 - 6 ...

Lorenzo Musetti prosegue nel proprio cammino convincente in questa edizione 2023 del Roland Garros. Il toscano, dopo aver annichilito nel secondo round il russo Alexander Shevchenko, si è sbarazzato c ...