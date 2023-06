Roberto Gualtieri fuori controllo | a chi dà una valanga di soldi | esplode il caso

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tutto subito e in bonifico., sindaco di Roma, stende il red carpet a Valerio Carocci e ai ragazzi del Cinema America. Un'altra estate al fresco, il condizionatore lo pagano i contribuenti capitolini. Andiamo per gradi. Venerdì 26 maggio. Carocci, il ragazzo d'oro della sinistra intellettuale che piace alla sinistra intellettuale, spalanca le porte del Campidoglio. O finanzimento o muerte. Tra i primi a riportare la notizia i colleghi de Il Foglio che hanno descritto uno scenario in stile stallo alla messicana. Uno dei fondatori della Fondazione Piccolo America ha puntato e contemporaneamente chiesto le sue fiches, 300mila euro, per finanziare il festival cinematografico capitolino Cinema in piazza che si svolge tra piazza San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci nel cuore pulsante trasteverino. Ha tenuto così in scacco gli uffici di ...