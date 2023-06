Rino Gaetano stupisce ancora | a Roma va in scena la festa

(Di venerdì 2 giugno 2023) Uno schianto tremendo. Un malore improvviso. Nella notte del 2 giugno 1981, la Volvo 343 grigia metallizzata guidata dasbandò su via Nomentana, a. All'altezza di via Carlo Fea. Il camion che veniva in senso opposto non riuscì a evitarla. Un colpo di clacson prolungato ma senza alcun effetto. L'autista raccontò di aver vistoaccasciarsi su un lato e riaprire gli occhi solo pochi istanti prima dell'impatto. Da quella notte sono passati 42 anni mae l'Italia continuano ad amare e ricordareogni giorno di più. Una religione laica che rigenera l'arte di uno degli autori e interpreti più ispirati e dissacranti della canzone italiana. Considerato a torto un cantautore disimpegnato, in realtà...

Ph: Revolweb/Wikimedia Se il 2 giugno è Festa della Repubblica, dal 1981 c'è poco da festeggiare. Il 2 giugno ricorre, tristemente, la morte diper le strade di una Roma ancora sonnecchiante. Sono le 3:35 e il cantautore sta percorrendo la Via Nomentana a bordo della sua Volvo. Ha trascorso una serata con amici e sta rincasando, ...... Edoardo De Angelis, Renato Zero (No mamma, no, però nei grandi studi dell'RCA, alla quale sia la It che la Apollo erano affiliate),(I love you Maryanna) che produssi anche. Ma anche ...Mercoledì 7 alle 21.30 all'anfiteatrosi terrà un concerto di musica del gruppo inclusivo Volevo far Danza Udine, sempre a cura dell'associazione Anpis. La responsabilità editoriale e ...

Rino Gaetano day: l'evento gratuito il 2 e 3 giugno al parco Talenti Secret Roma

Uno schianto tremendo. Un malore improvviso. Nella notte del 2 giugno 1981, la Volvo 343 grigia metallizzata guidata da Rino Gaetano sbandò su ...Rino Gaetano e l'incidente fatale avvenuto il 2 giugno 1981 ancora tormentano il mondo della musica. Rivive oggi la tragedia e il mistero.