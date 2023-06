Rinnovo Leao | tutto fatto con il Milan | cifre | dettagli e maxi clausola

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 giugno 2023) Rafaelsarà ancora un calciatore delper diversi anni. Il portoghese ha deciso di prolungare il proprio legame con i rossoneri firmando, nel pomeriggio odierno, ildi contratto proposto dalla dirigenza., MVP della Serie A in carica e giocatore di punta del, ha giocato fin qui 162 partite condite da 41 gol e 36 assist nella sua avventura in rossonero. Numeri che lo rendono un calciatore imprescindibile per lo scacchiere tattico di Pioli e per i piani futuri deldeldicon ilArrivato nel 2019 per poco meno di 30 milioni dal Lille,ha prolungato il suo attuale contratto, in scadenza nel 2024, per altre 5 ...