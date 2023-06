RiminiWellness 2023 | l' innovazione è protagonista

Questo il tema scelto per l'edizionedel Festival Internazionale dell'Economia di Torino (fino a domenica 04/06/- Appuntamento internazionale organizzato da Italian ...Questo il tema scelto per l'edizionedel Festival Internazionale dell'Economia di Torino (fino a domenica 04/06/- Appuntamento internazionale organizzato da Italian ..."Per quattro giornitrasforma il quartiere fieristico e la città di Rimini nella palestra a cielo aperto più grande al mondo. Una definizione che scatta una fotografia precisa dell'...

RiminiWellness 2023, le forme del benessere il Resto del Carlino

Presenze delle aziende raddoppiate rispetto alla passata edizione. Luca Bettini, Presidente di Assofitness: «Settore in ripresa. I giovani stanno tornando in palestra» ...Presente per la prima volta a RiminiWellness, l'appuntamento fieristico dedicato al settore del benessere, l'azienda di navigazione ...