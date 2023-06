Rimborsi 730 | l’Agenzia delle entrate ha in serbo una sorpresa per te | Non sappiamo se ti piacerà

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 2 giugno 2023) In alcuni casipuò negare o ridurre o ancora dilatare su più anni idel 730? Verifichiamo le casistiche e chi potrebbe essere coinvolto In temi di dichiarazione dei redditi da compilare e presentare occorre fare chiarezza in merito a tante questioni e dubbi che potrebbero insorgere creando non poca confusione nei contribuenti in fase di presentazione del 730 2023. Tra questi una domanda che assilla molte persone è seabbia la possibilità, in talune situazioni, di negare ioppure di ritardarne l’erogazione o ancora di ridurli o dilatarli nell’arco di più anni. Agenzia730, la bruttaper ...