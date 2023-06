Ricerca | olio di oliva e cancro al seno | Neuromed indaga sui possibili legami

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 giugno 2023) Può il consumo regolare didiaiutare a prevenire ilal, il tumore più diffuso in Italia con oltre 55mila casi l’anno, prima causa di morte oncologica nelle donne? Proverà a rispondere a questa domanda Emilia Ruggiero,trice dell’Istituto neurologico mediterraneodi Pozzilli (Isernia), con uno studio finanziato da Monini per il 2023 attraverso un bando pubblico promosso da Fondazione Umberto Veronesi. Monini conferma così, per il terzo anno consecutivo, l’impegno a sostenere la Fondazione per contribuire a far luce sulle proprietà di uno dei pilastri della dieta mediterranea. “Per decenni i Paesi del Mediterraneo hanno avuto una minore incidenza di tumore ala livello mondiale e questo ha fatto ipotizzare che le abitudini ...