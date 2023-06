Ricerca | nuove terapie per la Sclerosi |  153 progetti e 22 milioni di euro 

(Di venerdì 2 giugno 2023) Oltre cinquedimessi a disposizione deitori dal Bando 2022 e 153 gruppi diche nel 2023 hanno in corso 97dicon un finanziamento di 22di euro, non tutti arrivati quest’anno ma negli ultimi tre anni. Centocinquantaquattro pubblicazioni con impact factor medio di 8,2 nel 2022 e 40diinvestiti negli ultimi 6 anni. Questi i numeri dellasullamultipla della Fism, Fondazione dell’Associazione ItalianaMultipla, diffusi in occasione della giornata mondiale dellamultipla. Dal 1989 Aism con la sua Fondazione ha sostenuto 463tori, finanziando 189 ...

... le persone di tutto il mondo navigano online per cercare informazioni, imparare cose, ... Qualche esempio Google Maps, Gmail, YouTube e laGoogle. Le entrate pubblicitarie sono uno ...La stagione estiva è aperta così come ladella nuova hit. Tra questo marasma musicale ... Anthem club hip - hop,generazioni e influenze della propria terra. Da ascoltare! Monalisa La Band ...... vivevamo in simbiosi, il lavoro era totalizzante e non c'era tempo per battere direzioni". ... un inedito e ladi una casa per iniziare a costruire la mia famiglia. L'altra mia priorità è ...

Kioxia comincia l'operazione di due nuove strutture ricerca e sviluppo Agenzia ANSA

Un team di ricercatori ha scoperto una nuova specie di raganella verde in India: perché questo ritrovamento è importante per il futuro delle aree protette ...I frammenti di tre piccole sfingi che provengono da Eliopoli, uno dei principali siti sacri nell’antichità: sono alcuni dei reperti protagonisti della mostra “Frammenti di storia: Eliopoli si racconta ...