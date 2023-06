Ricerca | formazione dei dottorandi | 434 | 8 miln dalla Commissione europea

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 giugno 2023) Laha lanciato oggi un nuovo bando per le reti di dottorato 2023 delle azioni Marie SkBodowska-Curie (Msca), che dovrebbe finanziare oltre 130 dottorati in tutti i settori scientifici, nonché lae lo sviluppo delle competenze di 1.600, con un budget di 434,8 milioni di euro. “Il Bando finanzierà programmi di dottorato attuati da partenariati internazionali di organizzazioni di diversi settori in Europa e altrove. Oltre ai dottorati ordinari, sono previsti incentivi specifici per la creazione di dottorati industriali, che formano itori e sviluppano le loro competenze al di fuori del mondo accademico, in particolare nell’industria, nelle imprese e nel settore pubblico, e di dottorati congiunti, che offrono programmi di...