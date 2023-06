Restyling stradale a Campo di Mare | nuovo asfalto per 28 vie a costo zero per il Comune

(Di venerdì 2 giugno 2023) Cerveteri – “Per la prima volta nella storiadiè stata oggetto di lavori di rifacimento del manto. Si è conclusa infatti in questi giorni la prima tranche di interventi di riasfaltatura in numerose strade della frazione balneare. I lavori, sono stati realizzati da E-Distribuzione, che dopo aver sostituito i cavidotti della pubblica illuminazione, oramai obsoleti e che spesso causavano black-out prolungati in tutta la zona, proprio come previsto dal Regolamento sugli Scavi deldi Cerveteri, ha provveduto a spese proprie, dunque senza gravare nemmeno di un centesimo sulle casse comunali, alla ripristino della carreggiata”. A renderlo noto è Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche deldi Cerveteri. “Nel marzo scorso avevamo annunciato l’inizio di questi lavori, ...

Mi riferisco ai posti auto situati a livello' ha chiarito Angelucci, sentito da Romatoday. ... La semi pedonalizzazione di Piazza Fiume Per quanto riguarda Piazza Fiume ilcontempla l'...per le strade di Campo di Mare, rifacimento del manto 28 arterie stradali - 'Per la prima volta nella storia Campo di Mare è stata oggetto di lavori di rifacimento del manto. Si è ...Non mancano all'appello le Suv, con l'arrivo della nuova Mercedes GLC Coupé e della GLS. ... Si parte con il lancio della supercar del Biscione, che potrebbe chiamarsi 33. Ma non ...

Restyling stradale a Campo di Mare: nuovo asfalto per 28 vie Il Faro online

Suzuki continua la sua corsa verso il progresso, scommettendo sempre su veicoli razionali, pratici ma dall’alto apporto tecnologico/meccanico che, però, non si perdono in futili frivolezze estetiche, ...“Per la prima volta nella storia Campo di Mare è stata oggetto di lavori di rifacimento del manto stradale. Si è conclusa infatti in questi giorni la prima tranche di interventi di riasfaltatura in nu ...