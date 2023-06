Respinto attacco a Belgorod Il Cremlino svela l' invasione della Russia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 giugno 2023) Lahaun tentativo ucraino di invadere la regione di. A sostenerlo il ministeroDifesa di Mosca che ha specificato che sono stati uccisi 50 militari ucraini durante il respingimento di tre tentativi di penetrare nella regione utilizzando aviazione e artiglieria. Intanto lainvita l'amministrazione Usa ad abbandonare l'atteggiamento «ostile» sul trattato "New Start" (o "Start III") sul disarmo nucleare e, comunque, osserva che non cambia la sua posizione dopo l'annuncio da parte del Dipartimento di Stato che smetterà di rispettare parte del trattato sulle misure per l'ulteriore riduzione e limitazione delle armi offensive strategiche. Lo fa sapere l'ambasciata russa a Washington, sul canale Telegram. «Abbiamo preso atto delle contromisure annunciate ...