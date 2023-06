Reportage TPI – Storie di ordinaria resistenza | così la Romagna piegata dall’alluvione prova a ripartire

Leggi su tpi

(Di venerdì 2 giugno 2023) Si continua incessantemente a drenare. Sono passati oltre dieci giorniche ha colpito lae le centinaia di pompe idrovore lentamente fanno il loro lavoro. Sono distribuite sul territorio, in fila sui canali di Ravenna, Conselice, Fornace Zarattini e su buona parte di quella sterminata pianura che qui chiamano “la bassa”, oggi più simile alle Valli di Comacchio o di Campotto che alla campagna romagnola. Sono le più potenti in circolazione e sono arrivate con i camion dal Belgio, dalla Francia, dalla Slovacchia, sommandosi alle molte già presenti sul territorio e alle altre arrivate dai consorzi di tante regioni italiane. «Avevamo già visto che i quantitativi d’acqua non potevano essere contenuti, per questo abbiamo diramato l’allerta rossa già prima che iniziasse a piovere, ma un evento del genere ha superato ogni ragionevole ...