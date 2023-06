Renzi e la moglie al matrimonio dell’erede al trono di Giordania. Con William e Kate d’Inghilterra

Lo scrive su Twitter il leader di Italia Viva, postando una foto con lascattata davanti alle celebri rovine di Petra. Pd in tilt,smaschera Schlein: "Sa vincere le primarie ma perde le ...Rispetto a 30 giorni fa, infatti, il partito di Matteoè passato dal 2,2 al 3,4%, superando ... tra l'altro unico invitato italiano insieme allaAgnese al matrimonio reale del principe ...Anche l'Italia è stata comunque degnamente rappresentata dato che, come ospiti d'onore ci sono stati l'ex premier Matteoe suaAgnese Landini; che hanno legami molto stretti con gli ...

Renzi e la moglie, William e Cate: chi sono tutti gli invitati al royal ... ilGiornale.it

C’è chi è nato per le scienze o per le arti, di cui siamo certi Matteo Renzi non sia digiuno. Ma in omaggio a quella vecchia canzone di Francesco Guccini, da qualche tempo l’ex premier italiano sembra ...Matteo Renzi e la moglie, Agnese Landini, sono stati gli unici italiani invitati, ad Amman, alle nozze tra l’erede di Giordania, il principe Hussein, e l’architetta, figlia di un noto ...