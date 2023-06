Renzi contro Elly Schlein | ' Esalta i suoi ultras ma poi perde anche le elezioni condominiali'

Matteoa valangaElly Schlein. Il ledare di Italia Viva prende di petto il segretario dem in un'intervista a Il Giornale. E ne mette in risalto tutte le contraddizioni. Le posizioni oltranziste ...Quanto al futuro politico del Terzo polo,ha spiegato di non aver deposto le armiCalenda perché 'non le ho mai imbracciate. Noi vogliamo fare Renew Europe in Italia. Tutti insieme, ...FLOP LUCIO MARZIALE Mettersicorrente è spesso un'esigenza. Riassunta in maniera mirabile da ... Daa Conte da questa regola nessuno ha derogato, perché quindi avrebbe dovuto farlo Netflix ...

Renzi contro Schlein: "Sa vincere le primarie ma perde le elezioni" Il Tempo

Matteo Renzi a Il Giornale: "Schlein funziona per vincere le primarie, ma come sempre chi rappresenta la sinistra massimalista entusiasma la curva degli ultrà e poi perde tutte le elezioni, anche quel ...Roma, 2 giu (Adnkronos) - "Schlein funziona per vincere le primarie, ma - come sempre - chi rappresenta la sinistra massimalista entusiasma la curva degli ultras e poi perde tutte le elezioni, anche q ...