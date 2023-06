Recensione Vactidy Nimble T8 | un aiuto economico!

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 2 giugno 2023)T8, il dispositivo ideale per coloro che desiderano un comodoa basso prezzo. Scopriamo perché è uno dei migliori acquisti nella fascia di riferimento Bentornati su tuttoteK per lacompleta del nuovo robot aspirapolvereT8, un dispositivo che merita la giusta attenzione grazie al prezzo estremamente competitivo e alla qualità non indifferente. Propone infatti una potenza d’aspirazione pari a 3000Pa, una scocca elegante ed una autonomia di circa 100 minuti per 120m². Scopriamolo insieme! Scheda tecnicaT8 Nome prodotto:T8 Forma: circolare Dimensioni: 306x306x73.5 mm Peso: ...