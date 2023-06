Realtà e simboli della Festa della Repubblica Scrive il gen Giancotti

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ognuno di noi vive una suaquotidiana, spesso molto impegnata, fatta di gioie e dolori (e delle loro sfumature) sempre interconnessa in qualche modo e misura a tante altre, alle vite degli altri. La storia del’esistenza collettiva, in continua evoluzione, in cui queste innumerevoli esistenze sono inscritte. Molte guerre le hanno collegate o divise attraverso grandi sofferenze, la cui impronta permane nella coscienza collettiva. Il 2 giugno del 1946, la storia del nostro Paese ha dato origine allaitaliana, scelta dalla consultazione referendaria e strutturata l’anno successivo nella Carta costituzionale. Dopo millenni di quella continua evoluzione, è stato così definito un modello di convivenza civile che, mai come prima, promuove i diritti, la dignità e la libertà delle persone e la ...