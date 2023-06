Real Madrid | Havertz nel mirino | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ilvuole trovare un attaccante per la prossima stagione e avrebbe messo gli occhi sudel Chelsea Ilvuole trovare un attaccante per la prossima stagione e avrebbe messo gli occhi sudel Chelsea. Secondo quanto riportato da As, molto dipenderà dall’addio di Benzema e, soprattutto, è il profilo ideale per il mercato dei blancos. Ancelotti vorrebbe Kane ma i 100 milioni chiesti dal Tottenham fanno ripensare gli spagnoli.