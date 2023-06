Real Madrid | Benzema resta per un altro anno | la situazione

Campos lavora per portarlo) e dal(in cui comanda il presidente Florentino Perez, al quale è legato). Ecco, dal momento che i canti delle sirene non possono essere esplicitati perché ...Non siamo allo stesso livello di City, Bayern,o Juventus. Non possiamo dire 'lo amiamo e lo compriamo' . Abbiamo una situazione di fair play finanziario che ci condiziona '. FOTOGALLERY ...Nello Scudetto vinto dal Napoli in questa stagione, una delle più importanti firme è stata apposta da Kvicha Kvaratskhelia . L'esterno georgiano , arrivato nel capoluogo campano la scorsa estate, è ...

Badri Kvaratskhelia, papà di Khvicha, è stato intervistato da "Il Mattino" dove ha parlato del futuro del calciatore del Napoli, che sogna una grande big europea per il futuro. Non c'è solo la sua ces ...Prima della partita di Coppa con l'Atlético, alcuni membri di un gruppo ultrà del Real Madrid hanno esposto uno striscione nei pressi del Bernabéu con lo slogan "Anne Frank è dell'Atleti". Messaggio a ...