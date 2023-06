(Di venerdì 2 giugno 2023) É bello, e una consolazione, sapere che il calcio non è fatto soltanto di ingaggi faraonici, richieste di rinnovi, tira e molla per l'aumento e la classica corsa "all'ultimo contratto della carriera". ...

... sapere che tra poche ore si giocherà un play off per la conquista della Serie A tra due simboli assoluti e mai troppo celebrati: Claudioe Gianluigi, con quest'ultimo alle prese con ...... dall'altra il Parma , che può contare su vere e proprie leggende, vedi Gigi. Ma che tipo di ... Cagliari - Claudioha raccolto questa squadra e ne ha fatto qualcosa di diverso. Materiale ......- rimontati e sconfitti 3 - 2 dalla squadra di Claudio- dovranno vincere anche con un solo gol di scarto. Oggi la squadra si allenerà al mattino. Da valutare le condizioni di Gigi, ...

Ranieri e Buffon, il gesto d'amore che è uno schiaffo ai mercenari La Gazzetta dello Sport

Sono scesi in Serie B tornando alle radici, il tecnico con il Cagliari e il portiere col Parma, invece di andare a cercare quell'ultimo contratto lucrativo della carriera ...Buffon ce la fa per la semifinale di ritorno contro il Cagliari All’andata è uscito per un problema al polpaccio Cagliari e Parma si giocano il tutto per tutto nella semifinale di ritorno dell’Ennio ...