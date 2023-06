Ragazzo di 18 anni si tuffa nel fiume e muore annegato

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 2 giugno 2023) Calcio. Tragedia nel primo pomeriggio a Calcio. Undi 18si èto nelOglio ed è. Sul posto i carabinieri del Comando di Treviglio e i Vigili del Fuoco. La tragedia è avvenuta in via Roncaglie, zona Palada. I SAF dei Vigili del Fuoco del comando di Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia sono infatti intervenuti alle 15.30 avvisati da un gruppo di giovani che, subito dopo il tuffo dell’amico, non vedendolo riemergere, hanno chiesto aiuto. Non è ancora chiaro se il giovane sapesse nuotare o meno. L’unica cosa certa è che quel punto del, stando al racconto di chi è intervenuto, sembra piuttosto pericoloso. Ma non si esclude nemmeno che il 18enne abbia avuto un malore. Subito dopo aver fatto una ricognizione del luogo, i vigili del fuoco hanno ...