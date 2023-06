Raffaella Carrà snobbata dalla Rai | ci pensa Amazon Prime Video a celebrarla con un film pazzesco | titolo e trama

(Di venerdì 2 giugno 2023)non avrà alcuna serata omaggioRai. In compenso,ha scelto di celebrare la grande showgirl con unstrepitoso:è storia della televisione italiana e - in quanto tale, merita tutto il rispetto del mondo. Dopo l'imbarazzante omaggio dedicatole all'Eurovision Song Contest svoltosi in Italia - fin troppo riduttivo ridurre il tutto a un paio di coreografie, ci si aspettava che venisse almeno rispettata la promessa di una serata tutta dedicata alla grande diva. Invece non sarà così. Il 18 giugno, per gli 80 anni (ahinoi, mai compiuti) delladoveva andare in onda un evento su Rai 1. Evento che è stato ...

I due si separarono almeno un paio di volte, una di queste avvenne addirittura nel corso di Domenica In , nel 1987, quando Franca disse in diretta ache avrebbe lasciato il marito, ...Estratto dell'articolo di Massimo Galanto per 'il Messaggero'CARRAnon merita una serata - evento in Rai. A quasi due anni dalla sua scomparsa (5 luglio 2021), la tv pubblica non è in grado di rendere il giusto omaggio a ...Buon Pride Month 2023 a tutti! Inizia ufficialmente il mese dell'orgoglio LGBTQIA+ e non poteva che essere, regina della televisione ed icona gay mondiale, ad aprire la nostra rassegna. Lei, che per tutta la sua vita ha sempre parlato di libertà, orgoglio ed uguaglianza. Pride Month 2023, ...