Questa è la Roma dei paradossi Friedkin spende | ma finisce nel mirino

(Di venerdì 2 giugno 2023) N on c'è dubbio che Mourinho sia un grandissimo allenatore. E la sconfitta ai rigori con il Siviglia nulla toglie a un curriculum straordinario. Non è neppure in discussione la sua grande capacità ...

Abbiamo gioito insieme durante questo percorso ed anche pianto, lacrime di sofferenza che dimostrano il valore che abbiamo dato pergente. Forzasempre'. Anche una Joya può essere per ...N on c'è dubbio che Mourinho sia un grandissimo allenatore. E la sconfitta ai rigori con il Siviglia nulla toglie a un curriculum straordinario. Non è neppure in discussione la sua grande capacità ...Oggi, 2 giugno, asi tengono le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Tra gli appuntamenti, la tradizionale ... La parata del 2 giugno Anche inedizione saranno i sindaci ad aprire la ...

Garbatella giallorossa, maxischermo al parco: "Fieri di questa Roma" Corriere dello Sport

Al patron giallorosso, Mourinho rinfaccia di avere una rosa non all’altezza delle big. Eppure gli americani continuano a investire ...Si avvicina sempre più il momento della finale della Coppa Italia 2023 di calcio femminile. Si giocherà domenica 4 giugno alle 16:30 allo stadio Arechi (Salerno) e a contendersi il titolo ci saranno J ...