Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi | 2 giugno 2023

(Di venerdì 2 giugno 2023) Questa sera, venerdì 2, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri apre con la terribile vicenda di Giulia Tramontano, la ragazza incinta di 7 mesi scomparsa nella notte di sabato scorso dalla sua casa di Senago, nel Milanese. Il fidanzato Alessandro Impagnatiello, dopo giorni di ricerche, ha confessato l’omicidio e ha indicato ai carabinieri dove aveva nascosto il corpo della 29enne. Ora l’uomo è indagato per omicidio volontario ...

Venerdì 2 giugno, alle ore 21.25, su Rete 4, ultimo appuntamento con "". In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la terribile vicenda di Giulia Tramontano, la ragazza incinta di 7 mesi, scomparsa nella ...

Quarto Grado, anticipazioni: Giulia Tramontano e Anica Panfile Mediaset Infinity

Venerdì 2 giugno, alle ore 21.25, su Rete 4, ultimo appuntamento con "Quarto Grado". In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.