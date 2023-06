Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti nel ranking ATP? La top15 si avvicina E se avanzasse al Roland Garros…

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023), con grande autorità, si è sbarazzato per 6-1, 6-2, 6-4 in 2 ore e 11 minuti del britannico Cameron Norrie, qualificandosi per la seconda volta in carriera agli ottavi di finale delGarros. A questo punto l’azzurro domenica sfiderà uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.1 del mondo, ed il canadese Denis Shapovalov. Prosegue la scalata in classifica del giovane toscano. Grazie al risultato conseguito a Parigi, sale infatti virtualmente alla posizione n.17, che sarebbe il suo best. Per il momento la quindicesima piazza del croato Borna Coric è distante 335 punti. Ricordiamo che nel 2021affrontò Novak Djokovic agli ottavi, arrendendosi al quinto set dopo essere stato in vantaggio per 2-0. In caso di impresa contro (presumibilmente) Alcaraz, allora il classe 2002 ...