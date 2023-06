Psicanalisi delle paure contemporanee Clima | guerra | pandemie intelligenza artificiale | che cosa accade al nostro cervello

(Di venerdì 2 giugno 2023) Intervista con Ugo Morelli sulrapporto col paesaggio, il bisogno di avere conferme, le realtà che non ce ne dà, la difficile necessità di dubitare di un presente fallito. Entusiasmante (e spaventosa) galoppata dentro di noi

... lasciando il pubblico stupido davanti unaopere più criptiche di Kubrick. Eyes Wide Shut: i ... Un set impossibile, e una seduta di, e una successiva sequela di facce: il volto dell'...Tutto poi finito rapidamente in fumo, traed egocentrismi, da cui è uscito più ... Ma il terzo polo era un'alternativa al bipopulismo, non la raccoltabriciole rimaste sul tavolo dopo ...... era un mondo extravertito, come si dice inin cui tutti erano impegnati nel prodigarsi,... presentata la grafica dell'edizione 2023 de "La NotteStreghe" Riccione: Gianluca Vannucci ...

Psicanalisi delle paure contemporanee. Clima, guerra, pandemie ... L'HuffPost

Intervista con Ugo Morelli sul nostro rapporto col paesaggio, il bisogno di avere conferme, le realtà che non ce ne dà, la difficile necessità di dubitare di ...Arezzo, 23 maggio 2023 – Si è concluso con successo il ciclo di conferenze organizzato nel mese di maggio dalla Biblioteca “Città di Arezzo” in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e Feltr ...