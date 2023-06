...alla guida del Marsiglia (terzo in Ligue 1 e a lungo in lotta per il titolo contro la corazzata)...Grosso dietro a Tudor per la panchinain queste ore poi come alternativa Fabio ...... Samardzic dell'Udinese l'obiettivo principale per il centrocampo , mentre per l 'attaccoun nome nuovo. De Laurentiis vuole Luis Enrique al Napoli . La corte dela Luis Enrique: le ...un nuovo nome per la Sampdoria : la Qatar Sports Investments , il fondo qatariota di Nasser Al - Khelaifi che controlla il, si sarebbe infatti inserito nelle trattative per rilevare il club ...

PSG, spunta un'offerta per Messi | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Marcos Asensio ha deciso il suo futuro: pare che il PSG abbia superato la concorrenza internazionale e convinto così lo spagnolo. Negli scorsi giorni dalla Spagna è spuntata una notizia di calciomerca ...Addio Juventus, il calciatore non verrà riscattato: dove giocherà l’anno prossimo La Juventus si lecca le ferite causate da una stagione fallimentare, disastrosa da qualunque lato la si guardi e all’ ...