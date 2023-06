Poi lo slovacco svestirà la maglia nerazzurra per volare a Parigi e indossare quella del, ... che ha vissuto ladi Skriniar come un tradimento in piena regola. Non tanto per il peso e l'...... che per Mourinho rappresentava il fulcro della squadra, è arrivato in prestito dal. L'... In attacco la Roma aveva bisogno di una punta di riserva e laè ricaduta su Belotti; il centravanti ...Il, dal canto suo, si è mostrato vicino al calciatore e alla famiglia. Prima il toccante ... Unaportata avanti direttamente dal presidente Nasser Al - Khelaifi in persona. In rispetto del ...

Psg, scelta fatta: ecco il nuovo allenatore Calciomercatonews.com

Marco Verratti è pronto a ritornare in Italia, destinazione a aorpresa per il centrocampista: pronto a diventare il colpo dell'estate ...Poi lo slovacco svestirà la maglia nerazzurra per volare a Parigi e indossare quella del Psg, ponendo fine a un amore (quello ... che ha vissuto la scelta di Skriniar come un tradimento in piena ...